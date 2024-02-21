Лавров заявил, что Украина и Запад не настроены на мирное разрешение конфликта

Киев и его западные союзники не стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине. Россия открыта для переговоров, но Запад настаивает на ультиматуме в виде «формулы Зеленского», пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что конфликт можно уладить справедливо, если убрать причины, по которым он начался. На этом и построена позиция России: нейтральный внеблоковый статус Украины, соблюдение прав и свобод граждан.

«Запад должен перестать накачивать Украину оружием, а Киев – прекратить боевые действия. Ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к урегулированию конфликта. У нас нет выбора, специальная военная операция будет продолжена до достижения ее целей», – сказал Лавров в интервью бразильской Globo.

Текст опубликован на сайте МИД РФ.

Министр подчеркнул, что при урегулировании ситуации нужно учитывать реальное положение дел. Продвигаемая президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» подобным не отличается, а все иные предложения Запад отвергает.

«Необходимо учитывать новые территориальные реалии, ситуацию «на земле. Россия открыта для урегулирования конфликта мирным путем. Однако наши оппоненты в Киеве и на Западе зациклены на продвижении «формулы» Зеленского, представляющей собой неприемлемый ультиматум России. Для начала Киеву предстоит отменить запрет на диалог с Москвой, который он ввел сам для себя», – сказал Лавров.

Глава МИД РФ ранее заявил, что стремление Запада нанести стратегическое поражение России привело к тому, что вариантов для политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса не просматривается.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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