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Среда, 14 февраля 2024, 13:05 мск

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«Вариантов не просматривается…» Лавров оценил возможность мирного урегулирования конфликта на Украине

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса не просматривается на фоне стремления Запада нанести стратегическое поражение России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

«Вашингтон и его союзники не оставляют мечтания о нанесении нам стратегического поражения. Правда, в последнее время, видя успешные действия армии России на украинском театре военных действий, на Западе больше говорят не о своей победе, а о том, как бы не дать победить [президенту РФ Владимиру] Путину. Суть от этого не меняется, и в нашей работе мы исходим из того, что безопасность России, в том числе, жителей новых российских регионов, жизнь, честь, достоинство, права и интересы наших граждан будут надежно обеспечены, а цели СВО конечно же будут достигнуты», – констатировал Лавров.

«Как подчеркнул президент (Путин) в интервью Такеру Карлсону, мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий, которые сложились за долгие годы и которые сейчас привели к нынешней ситуации. Однако при отсутствии у тех, кто нам объявил войну, серьезных предложений, их нежелание учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, договориться, конечно, за столом переговоров не получится. Таких вариантов не просматривается», – заключил Лавров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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