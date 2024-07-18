Урсула фон дер Ляйен осталась главой ЕК на второй срок

Европейский парламент избрал Урсулу фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на еще один пятилетний срок. Ее кандидатура набрала больше минимального числа голосов парламентариев, пишет Politico.

«Фон дер Ляйен получила 401 голос в тайном голосовании, что значительно превышает 361 голос, необходимый для избрания. Европейский парламент сделал выбор в пользу стабильности и преемственности для самого влиятельного института ЕС», – говорится в статье.

До голосования фон дер Ляйен заручилась поддержкой трех основных проевропейских групп: правоцентристской Европейской народной партии, социалистов и либералов Renew. Причиной стал отказ части центристов оставлять главу ЕК на второй срок. 284 парламентария проголосовали против кандидатуры фон дер Ляйен.

В выступлении перед голосованием Урсула фон дер Ляйен пообещала построить Европейский оборонный союз, чтобы выстоять перед «агрессией России» и «геостратегическим соперничеством с Китаем».

Страсбург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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