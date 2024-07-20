В США случилась вспышка листериоза – два человека умерли

Специалисты зафиксировали в нескольких штатах США вспышку листериоза. Два человека умерли, 28 находятся в стационарах, передает CNN.

Врачи подтвердили смерть от заболевания двух жителей штатов Иллинойс и Нью-Джерси. По меньшей мере 28 зараженных госпитализированы, больше всего в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Реальное число заболевших может быть больше, потому что заболевшие в легкой форме могли не обращаться к врачам. Кроме того, у заболевания есть инкубационный период, симптомы могут проявиться не сразу.

Центр США по контролю за заболеваниями выпустил предупреждение о вспышке заболевания. Предварительно, источником заражения стали мясные деликатесы: 16 человек сообщили, что ели упакованную мясную нарезку. Исследования доказали, что бактерии у больных имели одно происхождение.

Первый случай зарегистрировали в конце мая, последний известный – 5 июля. Специалисты предупредили, что вспышка может продлиться несколько месяцев.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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