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В США выросло число жертв вспышки листериоза

В США растет число заболевших листериозом. На данный момент известно о трех жертвах инфекции. Об этом сообщил Центр по контролю за заболеваниями (CDC).

Распространение бактериальной инфекции зафиксировано в 13 американских штатах. Листериоз выявили у более чем 40 человек. Трое заразившихся скончались, остальные находятся под наблюдением медиков.

Листерия особенно опасна для беременных, людей в возрасте 65 лет и старше или с ослабленной иммунной системой.

В CDC выступили с предупреждением об опасности употребления мяса, нарезанного в гастрономе. Американцам рекомендовали разогревать продукт перед едой до 165°F.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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