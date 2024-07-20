План США по сборке ПВО Patriot слетел из-за задержек запчастей от Boeing

План США по наращиванию производства ракет ПВО Patriot забуксовал из-за задержки компонентов от компании Boeing. Для использования заводов в Японии Штатам придется дополнительно потратиться, пишет Reuters со ссылкой на источники.

США планировали расширить производство ракет Patriot за счет мощностей японских заводов. Но Токио отказался расширять оборонные субсидии на производство, результаты которого уйдут из страны. Для повышения мощностей США или компании Mitsubishi Heavy Industries придется вложить дополнительные средства.

Сборка на существующих мощностях задерживается, потому что компания Boeing задерживает поставку «критически важного компонента».

MHI уже производит около 30 ракет PAC-3 в год и пообещала увеличить производство до 60 штук. В целом, США намерены нарастить производство с 500 ракет до 750 в год. Вашингтон решил увеличить сборку, в том числе, чтобы покрыть потребности Украины.

Страны НАТО признали, что не смогут произвести достаточно оружия для победы Украины в конфликте с Россией. Прогресс Запада в военной промышленности оказался ограниченным.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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