В НАТО признали нехватку мощностей для выпуска оружия для Украины

Страны НАТО признали, что не смогут произвести достаточно оружия для победы Украины в конфликте с Россией. Прогресс Запада в военной промышленности оказался ограниченным, пишет Wall Street Journal.

Украинский конфликт показал не только «скудность» масштабов оружейного производства на Западе, но и проблемы с совместимостью вооружений разных стран НАТО. Западу удалось достичь «ограниченного» прогресса в увеличении мощностей ВПК, а Россия «с тревожащей скоростью» нарастила объемы производства оружия.

«Высокопоставленные лидеры США и Европы открыли саммит НАТО обещанием увеличить инвестиции альянса в военно-промышленное производство, но признали, что все еще пытаются произвести достаточное количество оружия и техники, чтобы помочь Киеву выиграть войну», – говорится в статье.

Экс-глава Генштаба британских Сухопутных войск Патрик Сандерс заявил, что после двух лет помощи Украине военных в стране стало меньше, а на складах остались малопригодные боеприпасы. При этом, украинский президент Владимир Зеленский обвинил западных кураторов в задержке контрнаступления. 14 бригад ждут западное оружие, а поставки задерживаются.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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