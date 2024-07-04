Зеленский обвинил Запад в задержке нового контрнаступления ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, когда может начаться новое контрнаступление ВСУ после того, как прошлогодний летний контрнаступ закончился полным провалом. Он связал новый «контрнаступ» с комплектованием 14 бригад западным оружием, поставки которого, по словам главы киевского режима, задерживаются.

«У нас стоят бригады без оружия. У нас стоят резервы. У нас стоят 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали… Пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно», – сказал Зеленский в интервью Bloomberg.

По его словам, украинские войска с точки зрения живой силы сейчас находятся в лучшей ситуации, чем несколько месяцев назад. Новое контрнаступление – это вопрос вооружения ее бригад, сказал Зеленский. Он отметил, что резервные бригады насчитывают от 28 до 35 тысяч солдат, но к участию к боевым действиям они не готовы из-за задержек в передаче оружия США и странами Европы.

Украина хочет начать новое контрнаступление, но тогда, когда поступит оружие, а сегодня его нет, заключил Зеленский. «Между решением и реальным фактом нам предстоит очень долгое, долгое, долгое ожидание», – отметил он.

Накануне страны НАТО договорились передать Киеву военную помощь на 40 млрд евро в 2025 году, однако не смогли согласовать долгосрочную программу поддержки Украины.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube