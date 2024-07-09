Экс-глава британского Генштаба дал Лондону не более месяца в случае войны

После двух лет помощи Украине британская армия может продержаться не более месяца даже в небольшой войне, заявил экс-глава Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс. На складах остались малопригодные боеприпасы, а число военных пришлось сократить из-за перерасходов бюджета.

Сандерс встревожен из-за сокращения числа военных и опасно низким количеством боеприпасов на складах. Причиной тому – сокращение расходов на оборону и отправка военной помощи Украине. С таким состоянием армии Великобритания сможет продержаться не более месяца даже в небольшой войне, заявил Сандерс в беседе с The Times.

Генерал считает, что НАТО нужно основательно перевооружиться до конца десятилетия, чтобы не лишиться способности защищать свои территории. Он призвал увеличить военные расходы минимум до 3% от ВВП.

«То, что сейчас просит сделать правительство, выходит далеко за рамки финансирования и возможностей одновременно с модернизацией ВВС, ВМС и сухопутных сил, пополнением арсеналов и восстановлением оборонно-промышленной базы», – сказал Сандерс. Он уверен, что в Лондона не хватит ресурсов сделать все одновременно.

В феврале британское Минобороны сообщило, что на Украину отправлены почти все самоходные артиллерийские установки AS-9, стоявшие на вооружении армии Соединенного королевства. Пентагон признал, что для пополнения запасов после отправки помощи Украине ему нужно 6,5 млрд долларов.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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