США необходимо восполнить запасы оружия на 6,5 млрд долларов

Пентагону необходимо пополнить запасы оружия после оказания помощи Украине. Дефицит оценивается в 6,5 млрд долларов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ американского министерства обороны, направленный в конгресс США.

«Администрация Джо Байдена сообщила законодателям, что выделяет 6,5 млрд долларов на пополнение запасов вооружений США для замены оружия, уже отправленного на Украину, и для предоставления дополнительных поставок», – говорится в статье.

По данным агентства, Пентагону нужно пополнить запасы ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму, превышающую полмиллиарда долларов, закупить противотанковые комплексы TOW и их компоненты на 348 млн, а также приобрести приборы ночного видения на 308 млн. Еще около двух миллиардов будет направлено на производство снарядов 155-миллиметрового калибра.

Все закупки будут производиться на предприятиях, работающих на территории Соединенных Штатов. Подчеркивается, что это лишь часть необходимого Пентагону вооружения.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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