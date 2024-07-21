Венгрия оказалась на пороге топливного кризиса из-за действий Украины

Топливный кризис грозит Венгрии из-за блокировки транзита нефти из России по территории Украины. В ближайшие недели Будапешт может столкнуться с дефицитом нефти, что приведет к отключениям электричества и скачкам цен на бензин, пишет Politico.

70% закупаемой нефти Венгрия получает из России, половину этого объема – от компании «Лукойл». Остановка транзита по «Дружбе» грозит дефицитом топлива на внутреннем рынке, ростом цен, ограничениями в работе ТЭЦ, спрогнозировала эксперт по Венгрии в аналитическом центре Centre for Eastern Studies Илона Гизиньска.

«Украинские меры могут создать серьезную ситуацию», – сказала она изданию.

По ее мнению, выходом из тупика может стать увеличение импорта топлива от «Роснефтьи» через трубопровод Adria из Хорватии. Вторым вариантом может стать использование стратегических резервов, но их хватит только на 90 дней.

Украина заблокировала транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» в рамках усиления антироссийских санкций. Венгерская энергетическая компания MOL Nyrt и российская «Лукойл» ищут способы возобновить поставки.

Будапешт, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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