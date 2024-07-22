Запад задумал вернуть военную службу по призыву – СМИ

Западные страны задумались над способностью к обороне и обсуждают возврат к службе по призыву для своих граждан. В Скандинавии и Прибалтике некоторые страны уже вернули призывную систему, передает CNN.

Несколько стран в Скандинавии и Прибалтике вернули воинскую повинность для граждан. Последняя из них – Латвия, где с 1 января 2024 года каждый мужчина старше 18 лет должен отслужить в армии. Дебаты о воинской повинности ведутся в других европейских странах, например, в Великобритании. Минобороны ФРГ предложило ввести новую добровольную военную службу, чтобы быть «готовыми к войне к 2029 году».

«Нам, возможно, придется скорректировать способы мобилизации для ведения войны, а также способы производства военной техники, набора и подготовки личного состава», – сказал бывший офицер армии США, глава отдела Евразии в Институте исследований внешней политики Роберт Гамильтон.

НАТО с трудом удалось собрать плановые 300 тыс. военных, готовых к мобилизации в течение месяца, и еще 500 тыс., готовых к мобилизации в течение шести месяцев. Альянс строит свои выкладки с учетом активного участия США, чтобы продержаться в небольшом конфликте не дольше полугода, Европе придется приложить значительные усилия.

В начале 2024 года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что в странах альянса нужно ввести службу по призыву. Он призвал подготовить силы НАТО к конфликту с Россией в ближайшие 20 лет и начать обучать гражданских, которые подпадут под мобилизацию.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube