В НАТО заявили о подготовке к войне с Россией: «Население нужно учить воевать»

Силы НАТО готовятся к конфликту с Россией в ближайшие 20 лет. Такое заявление сделал председатель военного комитета блока адмирал Роб Бауэр, пишет Daily Mail.

По словам, европейцы должны понимать, что мирное существование стран альянса – «это не само собой разумеющееся». «Именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией», – полагает адмирал.

Он призвал готовить к конфликту и гражданских лиц: население нужно обучить воевать. «В случае начала войны необходимо будет мобилизовать большое количество гражданских лиц, и правительства должны внедрить системы для управления этим процессом», – подчеркнул Бауэр. По его словам, нужно создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, начнется она или нет.

Кроме того, убежден он, нужно рассмотреть возможность возврата службы по призыву в странах НАТО.

Адмирал также подчеркнул, что страны блока в кратчайшие сроки должны нарастить производство боеприпасов и оружия до необходимого уровня.

Добавим, что об угрозе войны с Россией вновь заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус. «Мы слышим угрозы из Кремля почти ежедневно… Поэтому мы должны учитывать, что в какой-то момент Россия может напасть даже на страну НАТО», – заявил министр, чьи слова приводит издание Tagesspiegel.

По его словам, эксперты из ФРГ считают, что война с Россией возможна в течение ближайших пяти-восьми лет.

Ранее газета Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера сообщила, что Берлин активно готовится к войне с Москвой в рамках конфликта с НАТО. Военные специалисты в Германии разработали сценарий того, как могут развиваться события в случае, если Россия разгромит ВСУ и направит войска вглубь Европы. В Кремле меж тем сочли «уткой» сообщения о подготовке Запада к войне с Россией.

До этого главнокомандующий ВС Нидерландов Мартин Вийнен и министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвали своих сограждан готовиться к войне с Россией. Обе страны заявили, что причиной конфликта станет «агрессия» Москвы в их сторону.

Надо отметить, что на Западе неоднократно обвиняли Россию в якобы подготовке военных планов против НАТО после победы на Украине, однако президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается воевать с Европой.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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