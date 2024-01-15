Bild: ФРГ готовится к войне НАТО с Россией

Берлин активно готовится к войне с Москвой в рамках конфликта Росси и НАТО. Немецкие военные ожидают, что использовать силу придется уже в феврале 2024 года, пишет Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера.

Военные специалисты в ФРГ разработали сценарий того, как будет развиваться конфликт. Роль агрессора в документе возложили на Россию.

«Уже в феврале этого года может произойти эскалация отношений между НАТО и Россией. Это следует из секретного документа, где шаг за шагом описывается, как НАТО придется защищаться», – говорится в статье.

По данным издания, первые столкновения могут произойти через несколько недель. За этот срок российские войска разгромят ВСУ, но на этом не остановятся, считают в ФРГ. Берлин готов бросить в бой «десятки тысяч немецких солдат», а всего НАТО планирует отправить на восточный фланг 300 тыс. военных.

Ранее главнокомандующий ВС Нидерландов Мартин Вийнен и министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвали своих сограждан готовиться к войне с Россией. Обе страны заявили, что причиной конфликта станет «агрессия» Москвы в их сторону.

Осенью 2023 года российский сенатор Алексей Пушков призвал серьезно отнестись к предупреждению американского генерала Марка Милли о риске военного конфликта между США и Россией. По мнению политика, слова Милли отражают настроения политической верхушки Штатов.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube