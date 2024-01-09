В Швеции призвали готовиться к войне из-за «агрессии России»

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвал жителей страны быть готовыми к войне. Ответственность за эскалацию он возложил на Россию.

«В Швеции может быть война. Я хочу открыть дверь, которая зачастую заперта и загромождена требованиями и проблемами повседневной жизни. Дверь туда, где мы сталкиваемся с важным вопросом: кто вы, если начнется война?» – сказал министр на конференции по национальной безопасности.

Булин осудил действия России на Украине и заявил, что украинцы оказывают российским военным «всеобщее сопротивление». По мнению министра, шведским властям пора принять нужные законы, чтобы появились деньги на подготовку к войне, передает агентство «Прайм».

Российский сенатор Алексей Пушков назвал Швецию лидером по уровню антироссийской паранойи. По его мнению, новым заявлением шведские власти в очередной раз пытаются придать стране «геополитическую важность, которой у нее нет».

«Много лет там ловят русские подлодки, долгие годы рассказывают, как Россия якобы «готовится захватит Гетеборг», и прочую белиберду. Иногда создается ощущение, что некоторые шведские военные, а также журналисты чуть ли не мечтают о войне. Видно, никак не могут успокоиться со времен поражения под Полтавой», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Ранее главнокомандующий ВС Нидерландов Мартин Вийнен призвал каждый год набирать тысячи добровольцев, чтобы быть готовыми к войне с Россией.

Стокгольм, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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