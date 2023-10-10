Пушков призвал серьезно отнестись к словам Милли о войне США и России

Слова американского генерала Марка Милли о риске военного конфликта между США и Россией отражают настроения политической верхушки Штатов, считает российский сенатор Алексей Пушков. Он призвал серьезно отнестись к этому предупреждению.

Напомним, бывший глава Комитета начальников штабов США генерал Марка Милли заявил, что в ближайшие 10 лет «риск войны сверхдержав» вырастет. Это случится, если Россия победит в конфликте на Украине, считает военный.

«К словам генерала Милли стоит отнестись серьезно. Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме», – отметил Пушков в своем телеграм-канале.

Там же сенатор перечислил факторы, снижающие вероятность прямого столкновения России и США. Например, в Вашингтоне все чаще главным врагом называют Пекин, а не Москву. А число «вызовов, ставящих под сомнение гегемонию» Штатов, продолжает расти. Пушков отнес к ним эволюцию Глобального Юга, возросшую самостоятельность КНДР и Ирана.

«Третий фактор – необходимость для США вкладываться одновременно в несколько кризисов для поддержания своего так называемого «глобального лидерства». Это уже сегодня три кризиса: ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный. Это означает перенапряжение сил даже для США», – написал Пушков.

Журналист Такер Карлсон предсказал, что США развяжут полномасштабную войну с Россией в 2024 году. Предлогом для начала боевых действий может стать подстроенный инцидент в одной из стран НАТО. В Белом доме признали, что их беспокоит риск эскалации конфликта между Штатами и Россией, но Вашингтон продолжит накачивать Украину оружием.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»