США развяжут полномасштабную войну с Россией в 2024 году, считает американский журналист Такер Карлсон. Предлогом для начала боевых действий может стать инцидент в одной из стран НАТО.

«Грядет горячая война между США и РФ в следующем году. Мы можем оказаться в ситуации, когда ракеты «случайно» упадут в Польше, мы обвиним в этом Россию и начнем войну. Не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос», – сказал Карлсон в интервью с радиоведущим Адамом Кароллой.

Журналист отметил, что американский истеблишмент стремится сохранить власть любой ценой на фоне криминализация внутренней политики США. Поэтому Вашингтону «нужно начать боевые действия», чтобы «сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить».

Карлсон призвал американцев не ждать такого развития события, а уже сейчас давить на сенат ради прекращения конфликта на Украине. Важно добиться мира сейчас, чтобы предотвратить глобальный военный конфликт. Потому что киевские власти не смогут продолжать конфликт без поддержки США и НАТО.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны спровоцировали глубокий кризис на Украине и конфликт с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. Но теперь все больше стран открыто выступают за формирование многополярного мира, и Запад оказался в тупике. В Совфеде отметили, что усилиями Запада мир катится к очередной мировой войне. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил сложившуюся ситуацию как печальную, поскольку предсказания «Апокалипсиса» становятся все ближе к реальности.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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