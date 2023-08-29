Россия получила право действовать против всех стран НАТО – Медведев

Согласование Западом ударов киевского режима по Крыму позволяет России действовать «по праву войны» против любой страны НАТО, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России. Рафинированный casus belli, и для России возможность действовать в рамках jus ad bellum против всех и каждого в странах НАТО», – пояснил Медведев в своем телеграм-канале.
Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как печальную, поскольку она приближает «Апокалипсис».
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные страны и киевский режим пришли к «абсолютному консенсусу» относительно ударов по российской территории.
«Мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают», – сказал чиновник.
Американские военные следили за попыткой киевского режима атаковать Крым 28 августа. Украинские беспилотники были сбиты российской ПВО.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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