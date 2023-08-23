Путин на саммите БРИКС объяснил причины тяжелого украинского кризиса

Западные страны развязали украинский кризис для сохранения своей гегемонии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в режиме видеоконференции на XV саммите БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге (ЮАР). По его словам, Россия намерена положить конец этой войне и вместе с партнерами по БРИКС добиться прекращения политики неоколониализма.

«Именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжелому кризису на Украине. Сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война, война жестокая, война на истребление – в течение восьми лет», – констатировал Путин.

Глава государства подчеркнул, что «Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее». «Наши действия на Украине продиктованы только одним – положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе», – заявил он.

В то же время президент РФ обратил внимание, что блок БРИКС утвердился на глобальной арене в качестве авторитетной структуры, влияние которой в мировых делах последовательно укрепляется. «Мы все единодушно выступаем в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН, включая суверенное право и уважение права каждого народа на собственную модель развития. Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики – политики продолжающегося неоколониализма», – сказал глава российского государства.

Москва, Светлана Антонова

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