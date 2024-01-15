Песков назвал уткой новость о подготовке ФРГ к войне

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отнес к «уткам» новость о подготовке Запада к войне с Россией. Представитель Кремля также отметил, что любые обсуждения мирного процесса на Украине останутся пустыми разговорами, пока в них не участвует Россия.

Напомним, немецкое издание Bild сообщило о подготовке ФРГ к войне с Россией в рамках большого конфликта с НАТО. Немецкие военные разработали сценарий, по которому могут развиваться события в случае, если Россия разгромит ВСУ и направит войска вглубь Европы.

«В последнее время и это издание тоже не гнушается публикацией различных уток», – сказал Песков на просьбу прокомментировать новость.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично охарактеризовала подобный план как «мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке» в своем блоге.

Песков также предупредил, что обсуждение западными странами киевской «формулы мира» ведется без намерения добиться настоящего мира на Украине.

«Это процесс не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной простой причине – мы там не участвуем. И без нашего участия какие-либо обсуждения возможны, но лишены перспективы какого-либо результата», – пояснил Песков журналистам. Фрагмент беседы Пескова с журналистами опубликовал телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

Во время встречи в Давосе министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис призвал пригласить Россию на обсуждение мирного урегулирования на Украине. По его мнению, Запад не сможет найти дипломатический выход из конфликта, пока Россия не скажет свое слово.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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