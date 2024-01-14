Швейцария призвала пригласить Россию на обсуждения мира на Украине

Запад не сможет завершить мирный процесс на Украине, пока Россия не скажет свое слово, заявил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Он призвал пригласить Россию на обсуждение.

«Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово. Без диалога мы не придем к успешному результату», – цитирует министра ТАСС.

Советники по нацбезопасности из 83 стран собрались обсудить украинскую «формулу мира» в Давосе. Кассис отметил важность участия стран БРИКС: Бразилии, Индии, Саудовской Аравии и ЮАР. По мнению министра, они «могут иметь влияние на Россию».

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсолютно нереализуемой «формулу мира» в киевской версии. По его мнению, «все это знают», но западные страны «не хотят всерьез показать понимание происходящего» на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский считает неактуальными переговоры с Россией, поскольку Киев с западными союзниками только вырабатывает общую позицию по предложенной им «формуле мира».

Давос, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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