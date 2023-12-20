Зеленский назвал неактуальными переговоры с Россией

Переговоры с Россией не актуальны для Украины сейчас, когда Киев с союзниками работают над «единой позицией» по предложенной формуле мира, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

50 стран обсуждают предложенный Зеленским мирный план. Когда они придут к «единой позиции», ее донесут до России. А пока переговоры с Москвой неактуальны, заявил украинский президент во время пресс-конференции. Трансляция велась в блоге Зеленского.

По его мнению, Россия не готова и не хочет мира, поскольку в Кремле заявили, что цели СВО не изменились. Также Зеленский обвинил Россию в разжигании конфликта в Израиле, чтобы оттянуть внимание от ситуации на Украине.

Напомним, Зеленский признал сложное положение ВСУ на линии соприкосновения. Но отказался договариваться с Россией. Зеленский заявил, что мир возможен только на условиях Украины. в Кремле такую позицию назвали нереалистичной.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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