Россия не согласится на переговоры на условиях киевского режима, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Киеве до сих пор не понимают главную цель Вашингтона в любом конфликте – благосостояние самих Штатов.

Напомним, замсоветника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что США в 2024 году намерены добиться начала переговоров с Россией на условиях Украины.

«Нет, нереалистично абсолютно», – оценил вероятность подобной ситуации представитель Кремля. Он напомнил, что для начала диалога Киев должен сначала отменить свой указ о запрете переговоров.

Песков подчеркнул, что американцы всегда главной целью ставят благосостояние самих американцев. Киеву пора понять, что Штаты готовы и дальше «бросать в топку» жизни украинцев ради рабочих мест и повышенного сбора налогов с ВПК, который сейчас загружен заказами на снаряды и военную технику.

Именно американцы зарабатывают «миллиарды и миллиарды долларов на дорогих энергоносителях, а именно на газе, который они поставляют в Европу». И все это – используя санкции, введенные под предлогом мнимой агрессии России.

Член Совета по международным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько также уверен, что США не смогут склонить Россию к переговорам на невыгодных условиях. Объективных предпосылок для этого нет, а причиной для громких заявлений являются грядущие выборы в США, прокомментировал эксперт в беседе с РИА Новости.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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