Лавров: Москва готова к переговорам с Киевом, но не пойдет на прекращение огня

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные союзники Киева «не хотят всерьез показать понимание происходящего» на Украине. По его словам, Запад называет единственной основой для мира так называемую «формулу» украинского президента Владимира Зеленского, предусматривающую полный вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Однако этот план, подчеркнул Лавров, абсолютно нереализуем, и «все это знают». Такое заявление министр сделал на пресс-конференции по итогам работы 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Лавров при этом напомнил про неоднократные заявления Запада, что «Россию надо победить на поле боя».

«Вот, что мы слышим в качестве фактов. Делаем выводы о том, что никто не хочет всерьез показать понимание происходящего. В том числе те, кто понимает, но не хотят это делать публично. И в этих условиях – раз «на поле боя», то давайте», – сказал министр (здесь и далее цитаты по сайту МИД РФ).

В то же время, глава МИД РФ подчеркнул, что Москва готова к переговорам по мирному урегулированию конфликта, но не будет рассматривать никакие предложений по прекращению огня, поскольку один раз Россию уже обманули.

По словам Лаврова, Россия не собирается давать Зеленскому «ангажементов» для того, чтобы тот отменил свой указ о запрете переговоры Киева с Москвой. «Он носится по всему миру и просит денег, оружия, внимания и т.д. Это не в наших правилах», – отметил министр.

Лавров также заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины, но при условии соблюдения Декларации о независимости 1990 года.

«В Декларации о независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем», – сказал министр.

«У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ», – заключил Лавров.

Министр также прокомментировал заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о «насильственном вывозе» Россией украинских детей. Он назвал их не соответствующими действительности. Как отметил Лавров, Москва никогда не скрывала фамилии и местонахождение вывезенных детей и ждет, когда кто-то из родственников объявится, приедет и их заберет. По его словам, Россия обнародовала в ООН данные вывезенных с Украины.

«Основная масса этих людей – это те, кто жил в детских домах, кого родители передали в детские дома по разным причинам. И когда началась специальная военная операция, мы их вывезли в безопасное место. Но мы никогда не скрывали фамилии этих детей и место, где они находятся», – сказал министр.

Лавров при этом попросил Гутерриша обосновать заявления о «кражах» украинских детей.

«Ждем, что генеральный секретарь все-таки как-то обоснует заявления, которые он делает. Он должен выступать от имени Секретариата ООН в качестве главного административного сотрудника, как написано в Уставе ООН. Не допуская отход от статьи 100 Устава ООН, которая гласит, что все сотрудники секретариата во главе с генсеком должны работать беспристрастно, нейтрально, не получая указаний ни от какого-либо правительства. Ждем ответов», – заключил глава МИД РФ.

Москва, Наталья Петрова

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