Спасатели нашли тела двух альпинистов, пропавших без вести на горе Арарат

В Турции спасатели обнаружили тела двух альпинистов, пропавших без вести два дня назад при восхождении на гору Арарат. Об этом сообщают местные СМИ.

Два гражданина Турции совершали восхождение в составе в группы. Погодные условия на горе были очень сложными, поднялся туман, а затем началась метель.

В спасательные службы поступило сообщение, что два альпиниста заблокированы недалеко от пика на высоте более пяти тысяч метров. На место выдвинулись спасатели, также по тревоге подняли поисковый дрон.

Погибших обнаружили на высоте 4900 метров. В настоящее время тела транспортируют с горы, позже медики установят причины смерти альпинистов.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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