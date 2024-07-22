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Спонсор Демпартии США отказался давать деньги Харрис

Крупный спонсор Демократической партии США Джон Морган предупредил, что перестанет давать деньги, если вице-президент Камала Харрис вступит в предвыборную гонку. Сторонники, готовые поддержать кандидатуру Харрис, дали на ее кампанию более 55 млн долларов.

Джон Морган уверен, что Харрис в случае выдвижения кандидатом проиграет президентские выборы. Он заявил, что готов голосовать за того, кого предложит руководство партии, но не хочет напрасно тратить деньги.

«Одно дело голосовать за кого-то, другое – собирать для кого-то миллионы долларов. Если она станет кандидатом, в Мар-а-Лаго в ту ночь будет очень большая вечеринка», – сказал Морган телеканалу ABC News.

По данным CNN, за первые пять часов после выхода Джо Байдена из предвыборной гонки мелкие спонсоры пожертвовали на кампанию Харрис 27,5 млн долларов, а за неполные сутки эта сумма превысила 55 млн долларов. Слова поддержки в адрес вице-президента в качестве кандидата на пост главы государства звучат повсеместно. Экс-президент Билл Клинтон и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон также поддержали Харрис.

Но многие влиятельные демократы не спешат высказаться в поддержку Харрис, потому что тоже сомневаются в ее способности опередить экс-президента Дональда Трампа. Некоторые предложили партии провести мини-праймериз перед августовским съездом, чтобы выбрать кандидата. Так, склонявшие Байдена к отказу от переизбрания экс-президент США Барак Обама и бывшая спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси еще не заявили о поддержке Харрис в качестве кандидата от Демпартии, передает Reuters.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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