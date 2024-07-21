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Понедельник, 22 июля 2024, 02:45 мск

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«Я устал, ухожу…» Байден заявил о выходе из борьбы за пост президента США

Скриншот видео CNN

Президент США Джо Байден объявил о решении выйти из предвыборной борьбы за пост главы государства. Об этом говорится в его официальном заявлении.

«Хотя я намеревался добиваться переизбрания, верю, что в интересах моей партии и страны – снять кандидатуру и сфокусироваться на исполнении моих обязанностей в качестве президента до конца срока», – говорится в заявлении Байдена, опубликованном в соцсетях.

Предполагается, что на предстоящей неделе Байден выступит с объяснением своего решения.

Ранее американский политический обозреватель и комментатор телеканала Newsmax Марк Халперин сообщала, что Байден решил прекратить кампанию по переизбранию на второй срок. Он отказался поддержать кандидатуру нынешнего вице-президента Камалы Харрис.

По словам источников обозревателя, Байден поддался на уговоры однопартийцев. В числе прочих о низких шансах на переизбрание предупреждали экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и экс-президент Барак Обама.

Вашингтон, Елена Володина

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