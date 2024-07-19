Байден согласился выйти из предвыборной гонки – СМИ

Президент США Джо Байден решил прекратить кампанию по переизбранию на второй срок. Он отказался поддержать кандидатуру нынешнего вице-президента Камалы Харрис, узнал американский политический обозреватель и комментатор телеканала Newsmax Марк Халперин.

По словам источников обозревателя, Байден поддался на уговоры однопартийцев. В числе прочих о низких шансах на переизбрание предупреждали экс-спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и экс-президент Барак Обама.

«Президент Байден согласился выйти из гонки в качестве кандидата от демократов. Это произойдет уже на нынешних выходных. Речь для него составляется», – заявил Халперин.

Сотрудники Байдена уже пишут речь, в которой президент официально откажется от планов остаться в Белом доме на второй срок. При этом, Байден отказался высказать поддержку вице-президенту Камалу Харрис для выдвижения в качестве кандидата в президенты. Также источники заявили, что президент намерен доработать свой срок в Белом доме.

Члены Демократической партии США впали в панику после провальных для Байдена дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом. Просьбы к Байдену отказаться от участия в выборах сыпались как от политиков, так и от представителей крупного бизнеса, партийных спонсоров.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube