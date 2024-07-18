Пелоси заявила, что демократы теряют шансы, пока Байден не вышел из гонки

Экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что президент Джо Байден может уничтожить шансы демократов на победу в парламенте. Президент ответил, что видел опросы и может победить, передает CNN.

Четыре источника рассказали, что Пелоси и Байден говорили по телефону. Бывший спикер пожаловалась, что продолжение предвыборной кампании Байдена может стоить демократам лидерства в Палате представителей. Она сослалась на опросы, но Байден заявил, что тоже их видел и считает свою победу возможной.

«Нэнси Пелоси в частном порядке заявила, что Байден может уничтожить шансы демократов, если продолжит баллотироваться на второй срок. Ни один из источников не указал, говорила ли Пелоси Байдену, что президент должен выйти из гонки 2024 года», – говорится на сайте телеканала.

Президент Байден заявил, что готов сняться с выборов, если медики выявят у него проблемы со здоровьем. Ранее единственным шансом выбить его из гонки Байден назвал явление Господа.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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