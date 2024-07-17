Байден не исключил своего выхода из президентской гонки

Президент США Джо Байден назвал причину, которая заставит его отказаться от участия в избирательной гонке. По его словам, он будет готов сняться с выборов, если медики выявят у него проблемы со здоровьем. Об этом глава американской администрации заявил в интервью телеканалу BET.

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема, такая-то проблема», – сказал Байден, отвечая на вопрос о выходе из президентской гонки (цитата по Fox News).

Глава Белого дома при этом отметил, что «единственное, что приносит возраст, – это немного мудрости».

Ранее Байден заявил, что, несмотря на то, что он стар, у него «чертовски острый ум».

В последние недели все большее число демократов призывают Байдена отказаться от участия в гонке за пост президента США после провального выступления на теледебатах с выдвиженцем от Республиканской партии Дональдом Трампом. Сам действующий президент неоднократно заявлял, что намерен идти до конца.

Тем временем, американский бизнесмен Илон Маск высказал мнение, что Байден уже не способен в читать тексты своих выступлений даже с помощью телесуфлера. «Сейчас он на самом деле значительно хуже, чем тот, кто просто считывает текст с суфлера. Он не может прочитать даже с телесуфлера», – написал миллиардер в соцсети X.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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