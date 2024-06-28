Выступление Байдена на дебатах обеспокоило Вашингтон

Члены Демократической партии США обеспокоены состоянием президента США Джо Байдена после его участия в дебатах с главным конкурентом Дональдом Трампом. При этом, в речах обоих кандидатов звучало имя российского лидера Владимира Путина.

«Выступление Байдена вызвало тревогу среди ведущих демократов, заставив некоторых открыто задаться вопросом, сможет ли Байден оставаться на вершине списка демократов. Байден часто с открытым ртом смотрел, как Трамп говорит. Иногда он с трудом заканчивал свои мысли», – отметили на CNN.

Политический комментатор телеканала Дэвид Аксельрод уверен, что к финальной части дебатов среди демократов началась паника, потому что Байден «казался немного дезориентированным». Вице-президент Камала Харрис признала, что у президента был «медленный старт». Но по ходу дебатов ситуация улучшалась, и все увидели «сильный финал».

«Сегодня вечером мы увидели, что президент демонстрирует явный контраст с Дональдом Трампом по всем вопросам, которые имеют значение для американского народа. Да, старт был медленным, но финиш был сильным. И что стало совершенно ясно, что Джо Байден борется от имени американского народа», – сказала Харрис в интервью CNN.

Дебаты в преддверии президентских выборов в США не обошлись без российской темы. Президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп по семь раз упомянули Владимира Путина. При этом, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу, подсчитали в РИА Новости.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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