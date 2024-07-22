ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Евросоюз продлил все санкции против России еще на полгода. Это решение касается всех ограничений, введенных с 2014 года

«Сегодня Совет продлил ограничительные меры ЕС в связи с дестабилизацией ситуации на Украине еще на шесть месяцев, до 31 января 2025 года. Пока Россия продолжает нарушать запрет международного права на применение силы, целесообразно сохранять в силе все меры, введенные ЕС, и принимать дополнительные», – говорится в заявлении Совета ЕС.

В конце июня страны Евросоюза решили начать разработку нового режима санкций против России. Причиной якобы стала «подрывная деятельность» за рубежом.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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