ЕС разработает новый санкционный режим против России

Страны Евросоюза решили начать разработку нового режима санкций против России. Причиной якобы стала подрывная деятельность Москвы на территории блока, следует из итогового заявления саммита ЕС.

Европейский совет заявил, что Россия ведет «подрывную деятельность» за рубежом, и призвал мировое сообщество отказывать Москве в любой поддержке.

«Евросовет приветствует принятие 14-го пакета санкций против России и готов и далее вводить ограничения. Совет приветствует и поощряет дальнейшие усилия по всем направлениям работы против России за ее агрессию. Евросовет повторяет свой призыв продолжать работу над новым режимом санкций», – говорится в документе.

МИД РФ назвал нелегитимным введенный ЕС против России 14-й пакет санкций, и в качестве ответной меры расширил список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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