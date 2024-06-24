МИД РФ назвал нелегитимным 14-й пакет антироссийских санкций ЕС

Министерство иностранных дел РФ в понедельник, 24 июня, назвало нелегитимным введенный ЕС против России 14-й пакет санкций, и в качестве ответной меры расширило список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию России.

В заявлении МИД России, опубликованном на сайте министерства, в частности, говорится: «Европейский союз продолжает конфронтационную политику в отношении нашей страны. Пытается оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. 24 июня страны ЕС приняли очередной 14-й санкционный «пакет». Такие действия Евросоюза нелегитимны с международно-правовой точки зрения, поскольку совершаются в обход СБ ООН, абсолютно бесперспективны и только подрывают доверие государств Глобального большинства к ЕС».

«В ответ на эти недружественные шаги российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещён въезд на территорию нашего государства. … Россия подтверждает, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь не останутся без должного ответа», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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