ЦАХАЛ расстреляла конвой ООН в секторе Газа

Израильские военные расстреляли конвой ООН в секторе Газа. Никто не пострадал, но значительно поврежден один из автомобилей, сообщил Генеральный комиссар Филипп Лаззарини.

ЧП случилось 21 июля, о чем чиновник написал на своей странице в соцсети. Он подчеркнул, что на автомобилях были значки ООН, все сотрудники были одеты в жилеты с названием организации, но это не остановило атаку. Также маршрут и сам факт проезда конвоя предварительно были согласованы с израильскими властями.

Лаззарини призвал привлечь к ответственности виновных в нападении и напомнил, что «работники гуманитарных организаций не должны быть мишенью».

По данным Минздрава Газы, число погибших палестинцев достигло 39 006 человек, а пострадавших выросло до 89 818 человек.

В ООН заявили, что Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации мирного населения при проведении военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube