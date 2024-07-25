Компания Boeing призналась в сговоре и согласилась на штраф

Корпорация Boeing признала вину в сговоре с целью мошенничества и согласилась выплатить 243,6 млн долларов в качестве штрафа. Юристы компании подписали и передали в Минюст подробное соглашение, передает Reuters со ссылкой на документ.

Авиапроизводитель согласился на сделку с обвинением, в рамках которой признал ошибки на своих заводах и упущение в том, что не обеспечил точность и полноту ведения ключевых записей о самолетах.

«Мы продолжим открыто работать с регулирующими органами, предпринимая значительные действия в Boeing для дальнейшего укрепления программ безопасности, качества и соответствия», – заявил представитель компании.

В Boeing подтвердили подписание подробного соглашения о признании вины. Корпорация также заявила, что в следующие три года потратит около 455 млн долларов на усовершенствование программ по обеспечению безопасности и соответствия нормативным требованиям.

В начале июля Boeing согласился на сделку по делу о крушении двух самолетов 737 Max в Эфиопии в 2018 году и в Индонезии в 2019 году.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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