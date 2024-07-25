Аэропорт Франкфурта встал из-за экоактивистов

Аэропорт Франкфурта приостановил работу утром 25 июля из-за акции экоактивистов. Защитники климата приклеили себя ко взлетно-посадочной полосе.

Самый загруженный аэропорт Германии вынужден прервать работу из-за блокировки ВПП. Руководство воздушной гавани через соцсети попросило пассажиров пока не приезжать, чтобы не ухудшать ситуацию в переполненных залах аэровокзала.

Движение «Последнее поколение» заявило, что шесть их активистов прорвались через ограждение в разных точках и выбежали на взлетно-посадочные полосы с плакатами «Нефть убивает». Активисты опубликовали фото, где видно, как несколько человек приклеили свои руки к полотну, передает Reuters.

Более 50 прибывающих рейсов перенаправили на запасные аэропорты, но их число увеличивается с каждой минутой. Полиция отклеивает активистов, стараясь вернуть аэропорту способность принимать и отправлять рейсы.

Накануне аналогичная акция прошла в аэропорту «Кельн-Бонн». Защитники климата требовали от властей ФРГ подписать международное соглашение о постепенном отказе от ископаемого топлива к 2030 году.

Франкфурт, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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