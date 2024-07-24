Экоактивисты заблокировали работу аэропорта в Германии

В Германии приостановил работу аэропорт «Кельн-Бонн» из-за экоактивистов, которые вышли на взлетно-посадочную. Об этом сообщает агентство EFE.

Участники экологической группировки «Последнее поколение» проникли в зону безопасности и прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта «Кельн-Бонн», из-за чего вылеты и прием рейсов приостановлены.

Экоактивисты требуют от немецкого правительства оказать содействие разработке и подписанию юридически обязывающего международного соглашения, регулирующего постепенный отказ от ископаемого топлива к 2030 году.

Участники движения заявили, что готовят подобные акции в аэропортах Великобритании, Австрии, Нидерландов, Швейцарии, Канады, США и Норвегии.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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