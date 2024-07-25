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Четверг, 25 июля 2024, 12:33 мск

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Виновник глобального сбоя поблагодарил сотрудников за переработки талонами на еду на 10 долларов

Американская IT-компания CrowdStrike, по чьей вине произошел глобальный сбой, в качестве извинения за переработки отправила своим сотрудникам талоны на доставку еды стоимостью 10 долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

«ИТ-специалисты, проработавшие много часов для того, чтобы восстановить работу компьютеров после глобального сбоя на прошлой неделе, получили подарочные карты на 10 долларов от компании CrowdStrike», – говорится в сообщении агентства.

К талонам на еду из сервиса Uber Eats прилагалось письмо от представителя компании Дэниэла Бернарда, в котором он извинился перед сотрудниками и поблагодарил их. В руководстве посчитали, что 10 долларов хватит, чтобы во время переработки купить чашку кофе или позволить себе поздний перекус за счет компании.

Отмечается, что клиенты компании не получили даже таких подарков, тогда как сбой привел к убыткам операторов связи, банков и авиаперевозчиков по всему миру. В Microsoft сбой назвали крупнейшим в истории компании.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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