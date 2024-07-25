Польша готовится к осеннему наплыву украинцев

Жители Украины столкнутся с серьезными трудностями осенью и зимой из-за повреждений инфраструктуры. Поэтому Польша ожидает новый наплыв беженцев с началом холодов.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина предстоящей зимой столкнется с большими сложностями из-за нехватки электроэнергии и тепла. «Украине сложно. Эта зима может быть тяжелой для Украины», – сказал министр в эфире радиостанции RMF 24.

По его мнению, Европа может принять еще некоторые меры, чтобы помочь киевскому режиму на поле боя: вернуть беженцев призывного возраста. «Здесь можно навязать такие условия пребывания украинцев в ЕС, которые будут стимулировать их выполнять свои обязательства по защите своей Родины», – сказал Сикорский.

Однако Варшава ожидает, что осенью и зимой в страну придет новая волна беженцев с Украины. Глава польского департамента по защите прав гражданского населения Дариуш Марчинский заверил, что власти готовятся к приему украинцев.

«У нас есть четкие сигналы о том, что осенью и зимой возможен большой приток украинцев. Нам нужно быть готовыми к временному притоку этого населения», – сказал чиновник в беседе с BIP.

После начала конфликта на Украине в Польшу прибыли около двух миллионов украинцев. Сейчас в стране живет только часть из них, большинство перебралось в Германию.

В конце июня власти Польши отменили выплаты на проживание и за размещение украинских беженцев в частном секторе. Чиновники объяснили решение тем, что бюджетные деньги уходят мошенникам, которые селят у себя родственников, но подают заявления на выплаты.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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