Глава ФБР усомнился, что Трамп ранен пулей при покушении

ФБР не уверено в характере раны, полученной экс-президентом США Дональдом Трампом во время покушения. Директор ведомства Кристофер Рэй оказался не уверен, что его сотрудники посчитали все пули, выпущенные стрелком.

«Я не знаю, могла ли эта пуля, помимо того, что нанесла царапину, попасть куда-то еще. Но я считаю, что мы учли все пули», – сказал Рэй на слушаниях в судебном комитете палаты представителей.

Он допустил, что ухо Трампа пострадало от осколка предмета, в который ударила пуля. На месте происшествия нашли гильзы, и сотрудники ФБР считают, что покушавшийся на Трампа стрелял восемь раз. По версии следствия, он действовал один, передает ABC News.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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