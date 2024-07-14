В Трампа стреляли на встрече со сторонниками: есть убитые и раненые

Федеральное бюро расследований оперативно установило личность подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа. Покушение пытался осуществить 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Подозреваемый прятался на крыше предприятия в примерно 130 метрах от сцены. При этом, уже есть информация, что очевидцы видели, как мужчина с винтовкой лезет на крышу ангара и сообщили об этом в полицию, но та почему-то ничего предпринимать не стала.

Напомним, что Трамп в субботу проводил встречу со сторонниками в Пенсильвании. Ее пришлось прервать после стрельбы. Охрана сначала повалила Трампа на пол, а потом увела со сцены. У экс-президента из уха текла кровь, медпомощь ему оказали в ближайшей больнице.

Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелее ранения, об их состоянии пока не сообщается.

Дело по стрельбе расследуется в рамках статьи о покушении на бывшего президента США.

Трамп уже заявил, что произошедшее не изменит его планы и на следующей неделе произойдет его встреча с представителями Республиканской партии.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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