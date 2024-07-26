В Китае один человек погиб, трое пропали из-за тайфуна Гаеми

Тайфун Гаеми обрушился на северо-западную часть материкового Китая после того, как отбушевал на Тайване. Один человек погиб, трое пропали без вести, и более 600 тыс. человек пострадали от ливней, признанных самыми мощными с 1961 года.

В провинции Ганьсу пострадали около 192,5 тыс. человек. Один человек утонул, судьба еще трех неизвестна. В провинции Фуцзянь остановлено движение поездов, поскольку на некоторых участках размыто полотно. Авиарейсы отложены, паромы перестали курсировать. Более 240 тыс. жителей провинции эвакуированы из зон с высоким риском наводнения.

Тайфун понемногу теряет силу, но синоптики предупредили, что дожди продолжатся и на следующей неделе, передает агентство «Синьхуа».

На Тайване в результате оползней и наводнений, вызванных тайфуном, погибли три человека, а 380 получили различные травмы. Власти объявили выходные дни для школ и сотрудников госучреждений, но и большинство частных компаний тоже закрыты.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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