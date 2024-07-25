На Тайване жертвами тайфуна стали два человека, более 200 пострадали

На Тайвань обрушился тайфун «Гаеми», который стал причиной разрушений и массовых эвакуаций. По последним данным, жертвами шторма стали два человека, еще более 200 пострадали.

Центральное метеорологическое управление Китая объявило наивысший красный уровень опасности из-за тайфуна «Гаеми». На Тайване наблюдаются масштабные отключения электричества, без света остались более 340 тысяч домов.

Штормовой ветер повалил более двух тысяч деревьев на острове. От полученных травм погибли два человека, еще более 200 получили различные ранения.

В нескольких регионах Китая введены меры экстренного реагирования. Так в провинции Фуцзянь под эвакуацию попали свыше 156 тысяч человек. Остановлено железнодорожное сообщение, а находящимся в море судам рекомендовали укрыться в портах.

Тайбэй, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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