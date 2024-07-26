США завысили на $8,2 млрд стоимость оружия для Украины

Власти США завысили стоимость отправленной на Украину военной помощи на 8,2 млрд долларов. Американская счетная палата нашла новую ошибку и внесла в свой отчет.

Пентагон в отчетах о потраченных бюджетных средствах завысил стоимость оружия, отправленного киевскому режиму. В 2023 году аудиторы нашли расхождение в суммах на 6,2 млрд долларов. Повторная проверка в июне 2024 года показала, что в документы вписали еще два миллиарда лишних.

По данным агентства Reuters, Пентагон намерен потратить найденные остатки средств на поддержку киевского режима.

«Пентагон сообщил, что с тех пор было обнаружено еще два миллиарда и 119 миллионов завышения. ной информации. В результате на Украину может быть отправлено дополнительные вооружения, чтобы выполнить одобренный объем помощи», – говорится в материале.

В Минобороны США объяснили, что ошибки случились из-за неточных определений в законах о помощи киевскому режиму. Также властями учитывалась стоимость производства оружия на замену отправленного на Украину, а не того, которое вывезено со складов на нужды Киева.

После замечаний о промашках с контролем за военной помощью Украине Запад предпринял «масштабные усилия» по контролю за расходованием средств. В США, ФРГ, Украине и Евросоюзе насчитали 400 человек на разных уровнях для проверки выделенной для киевского режима помощи.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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