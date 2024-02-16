На Западе насчитали 400 человек в цепочке контроля расходов на Украину

Запад предпринимает «масштабные усилия» по контролю за расходованием выделенных на поддержку Украины средств. В США, ФРГ, Украине и Евросоюзе 400 человек на разных уровнях занимаются аудитом и оценкой выделенной Вашингтоном для Киева помощи, передает CNN.

«Конгресс выделил 113,4 млрд долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине и другим странам, пострадавшим от конфликта. Деньги также потрачены на расширение военного присутствия США в Европе и обучение украинских военных», – говорится в отчете.

Специальный генеральный инспектор операции «Атлантическая решимость», подал ежеквартальный отчет. В нем говорится, что более 20 федеральных агентство США контролируют «межведомственную работу» вместе с властями Украины и коллегами в Европе. Всего в контрольных мероприятиях заняты более 400 человек.

Более 200 сотрудников Канцелярии генерального инспектора МО США занимаются «надзором за Украиной»: 26 из них находятся в Европе, двое – в Киеве. В надзорном органе Госдепа надзором за Украиной занимаются более 100 сотрудников, трое из них находятся в Киеве.

На фоне разногласий по новому пакету помощи в США на Украине объявили масштабный аудит в Минобороны. Только по одной из выявленных схем СБУ задержала пятерых чиновников министерства за кражу почти 40 млн долларов, выделенных на закупку минометных снарядов. В Вашингтоне ужаснулись объемам коррупции в Киеве и объявили о начале проверки использования миллиардов долларов, направленных на поддержку киевского режима.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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