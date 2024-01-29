Пять чиновников МО Украины украли $40 млн на закупках оружия

СБУ задержала пятерых чиновников Минобороны Украины за кражу почти 40 млн долларов, выделенных на закупку минометных снарядов. Деньги вернули в бюджет, а подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

«Сотрудники МО вступили в сговор с сотрудниками украинской оружейной фирмы с целью хищения средств, которые предназначались для закупки 100 тыс. минометных снарядов. Генпрокурор Украины заявил, что 39,6 млн долларов были конфискованы и возвращены в оборонный бюджет», – сообщил телеканал Fox News.

Расследование началось, когда оплаченные снаряды так и не попали в войска. Выяснилось, что чиновники и сотрудники оружейной фирмы разделили деньги, определенные суммы ушли на их счета. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Телеканал отметил, что киевский режим активно начал искать коррупционные схемы в МО Украины на фоне задержек финансирования из США. Противники выделения помощи для Киева среди прочего указывали на высокую степень коррумпированности чиновников на Украине, которые тратят выделенные Вашингтоном деньги не по назначению.

Всего за четыре месяца аудита в ВСУ нашли хищения на 10 млрд гривен или более 23 млрд рублей. Только одна схема мошенничества с закупкой боеприпасов имела оборот в 1,5 млрд гривен.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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