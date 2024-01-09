Умеров рассказал о коррупции в ВСУ на 10 млрд гривен

Аудиторы нашли нарушения в ВСУ на 10 млрд гривен или более 23 млрд рублей, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Только одна схема мошенничества с закупкой боеприпасов имела оборот в 1,5 млрд гривен.
Министр заявил об обновлении генеральной инспекции МО Украины и внутреннем аудите, который заработал после Нового года.
«Они уже обнаружили много нарушений: за последние четыре месяца более чем на 10 млрд гривен, совершенных ранее», – сообщил Умеров в своем блоге.
Министр напомнил о ликвидации мошеннической схемы с закупкой боеприпасов для ВСУ. Минобороны и СБУ раскрыли ее в конце 2023 года. Ущерб от нее составил почти 1,5 млрд гривен.
В ноябре Рустем Умеров заявил, что намерен ликвидировать коррупцию в своем министерстве, поскольку приравнивает ее к терроризму. Украинский политик Сергей Гайдай сообщил, что чиновники уже считают конфликт с Россией завершенным и разворовывают бюджет.
Киев, Наталья Рязанова
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