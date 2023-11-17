Чиновники на Украине решили, что конфликт с Россией уже закончен, и разворовывают бюджет, рассказал украинский политик Сергей Гайдай. По его мнению, неэффективное государство со скромными ресурсами не может победить без поддержки Запада.

Украинские чиновники спешат потратить побольше бюджетных денег, считая, что конфликт с Россией уже на стадии завершения. Обычным делом для них стали «свадьбы на миллионы долларов с тортами до неба».

«Для них война закончилась. Они покупают дорогие иномарки, прозябают в ресторанах в Киеве. Они увеличивают себе содержание в новом госбюджете. Население страны сократилось в разы, а госчиновники под сокращение не попали, и увеличиваются зарплаты», – сказал Гайдай в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Политик заявил, что Украине приходится вести войну на два фронта: с российскими войсками и с коррупцией внутри своего режима. Поэтому у Киева почти нет шансов на победу без поддержки извне: Украина слишком неэффективное государство с маленьким объемом ресурсов.

Венгрия и Словакия выступили против выделения Украине нового пакета помощи в 50 млрд евро из бюджета Евросоюза. Они заявили, что потраченные на киевский режим деньги не помогают ему победить в Донбассе, а только разворовываются.

Киев, Наталья Рязанова

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