Венгрия и Словакия выступили против передачи Украине €50 млрд из бюджета ЕС

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против выделения Украине нового пакета помощи в 50 млрд евро из бюджета Евросоюза. Они заявили, что потраченные на киевский режим деньги не помогают ему победить в Донбассе, а только разворовываются, пишет Politico.

Лидеры стран ЕС обсуждали семилетний бюджет объединения, в котором предусмотрены расходы в сумме 50 млрд евро на поддержку Украины. Многие страны согласились экономно подойти к расходам и перераспределить некоторые статьи, чтобы найти нужную для Киева сумму. Но Венгрия и Словакия выступили против выделения денег на нужды Украины.

«Орбан из Венгрии заявил, что поддержка ЕС не работает, и об этом он заявил публично также перед брифингом. Роберт Фицо из Словакии сослался на проблемы коррупции в Украине. Он заявил, что ЕС не сможет вернуть деньги, обещанные Киеву в качестве кредита», – говорится в статье.

Обновление бюджета ЕС требует поддержки всех 27 членов ЕС. Глава Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что обсуждение бюджета прошло продуктивно и «достигнут общий консенсус» относительно пакета помощи для Украины.

Счетная палата ЕС встревожена тем, что у союза нет денег, обещанных Украине в качестве кредита. Страны ЕС страдают от сложной экономической ситуации, а выплаты по кредиту в 50 млрд евро начнутся еще не скоро. Но руководство объединения приложило все усилия, чтобы согласовать выделение этого пакета помощи. Еврокомиссия даже согласилась до конца ноября разморозить распределенные для Венгрии деньги ради одобрения новой помощи для Украины.

Брюссель, Наталья Рязанова

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